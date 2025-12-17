Крупное ДТП в Баку - автомобиль вылетел с трассы

Сегодня около 20:00 в Хазарском районе города Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на Мардакянском шоссе столкнулись автомобили марок BMW и Hyundai.

В результате аварии один из автомобилей врезался в информационное табло расположенной поблизости автозаправочной станции, другой отбросило на расстояние около 100 метров.

На место происшествия были привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

На дороге и на территории автозаправочной станции образовалась крупная пробка.