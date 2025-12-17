https://news.day.az/society/1803240.html Крупное ДТП в Баку - автомобиль вылетел с трассы - ФОТО Сегодня около 20:00 в Хазарском районе города Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на Мардакянском шоссе столкнулись автомобили марок BMW и Hyundai.
В результате аварии один из автомобилей врезался в информационное табло расположенной поблизости автозаправочной станции, другой отбросило на расстояние около 100 метров.
На место происшествия были привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
На дороге и на территории автозаправочной станции образовалась крупная пробка.
