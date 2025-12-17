Live-show в Баку - Чехия глазами азербайджанских художников

В рамках проекта Ambassadors Cultural Club состоялся творческий воркшоп "Чехия глазами азербайджанских художников", организованный посольством Чехии в Азербайджане совместно с НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло в Crescent Mall в формате открытого live-show. Гости получили возможность вживую понаблюдать за процессом создания художественных работ, пообщаться с художниками и задать им вопросы. Такой формат сделал воркшоп доступным и интересным для широкой аудитории. Воркшоп посетили представители других дипломатических миссий, а также медийные личности. Почетные гости ознакомились с представленными художественными работами.

На открытии посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек выразил удовлетворение уровнем организации воркшопа, отметил высокий профессионализм участников и подчеркнул важную роль международных культурных проектов в укреплении связей между странами. Посол поблагодарил руководителя проекта Дадаша Мамедова за партнерство и поддержку, а также поздравил художников с успешным проведением воркшопа и наступающим Новым годом.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, в свою очередь, поблагодарил посольство Чехии за сотрудничество и отметил, что основной целью подобных инициатив является популяризация творчества азербайджанских художников среди широкой аудитории.

В экспозиции были представлены произведения художников - Лейлифер Мусеибовой, Нигяр Муслимовой, Оксаны Казымовой, Асмер Асади, Лейлы Оруджовой, Эльдара Бабазаде, Наили Магеррамовой, Рои Гасан, Айдан Мамедли, Тараны Алиевой, Рауля Садыгова, Севиндж Ахмед и Ульвии Хейруллазаде.

