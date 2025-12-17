В «Барселоне» поймали игрока, который передавал информацию в прессу

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик накануне поймал игрока команды, который передавал в средства массовой информации частную информацию о команде. Об этом в социальной сети X написал журналист онлайн-издания COPE Виктор Наварро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наварро не раскрывает ни имя футболиста, ни то, какая именно частная информация была передана прессе.

В чемпионате Испании сыграно уже 17 туров, и каталонская команда идет лидером в турнирной таблице. Подопечные Флика набрали 43 очка, теперь клуб на четыре балла опережает мадридский "Реал", который расположился на второй позиции. В следующем туре национального первенства "Барселона" в выездном матче сразится с "Вильярреалом" 21 декабря. Стартовый свисток для команды прозвучит в 18:15 по московскому времени.

При этом в таблице общего группового этапа Лиги чемпионом "Барселона" идет на 15-й строчке, набрав за шесть туров десять очков.