Число коммерческих субъектов в Азербайджане увеличилось

По состоянию на 1 декабря текущего года 86,8% из 1 667 152 налогоплательщиков, зарегистрированных в Азербайджане, составляли физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество налогоплательщиков выросло на 4,8%, в том числе физических лиц - на 4,5%, а юридических - на 6,9%.

Число зарегистрированных коммерческих субъектов по состоянию на 1 декабря увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и составило 203 001.

В январе-ноябре 2025 года государственную регистрацию прошли 12 957 коммерческих субъектов, из которых 88,8% имели местные инвестиции и 11,2% - иностранные. Из общего числа коммерческих организаций 85,1% зарегистрированы в электронном виде. Доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 96,4%.

По состоянию на 1 декабря 92% коммерческих юридических лиц, зарегистрированных в государстве, созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью, 1,1% - в форме акционерных обществ, 1,1% - в форме кооперативов и т. д.