Объявлены судейские назначения на перенесенный матч "Сабах" - "Карабах"

Стали известны судейские назначения на перенесенный матч первого тура Мисли Премьер-лиги "Сабах" - "Карабах".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встречу, которая пройдет на Bank Respublika Arena, будет обслуживать арбитр ФИФА Эльчин Месиев.
Ему будут помогать Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов и Вугар Гасанлы.
Турал Гурбанов назначен судьей VAR, Асиман Азизли - AVAR. Обязанности инспектора судей выполнит Вусал Алиев. Представителем АФФА будет Эркин Гусейнов.
Отметим, что матч "Сабах" - "Карабах" состоится 18 декабря и начнется в 19:30.
