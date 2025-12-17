Завершилась лотерея Bir Bonus, организованная экосистемой Bir. В розыгрыше, проходившем с 1 октября по 15 ноября, приняли участие клиенты, зарегистрировавшиеся на сайте Birbonus.az путем указания своего мобильного номера.

Уникальность лотереи заключалась в том, что участие принимали как пользователи, накапливающие бонусы, так и клиенты, расходующие их.

Накануне на официальных страницах Bir Bonus в социальных сетях в прямом эфире состоялся финальный этап розыгрыша, по итогам которого были определены победители. В финальном тираже лотереи, где зарегистрировались 240 358 клиентов, победители определялись случайным образом.

В результате 400 участников получили по 20 бонусов, 300 участников - по 50 бонусов, 200 участников - по 100 бонусов, а 100 участников стали обладателями 200 бонусов. Суперпризом лотереи, автомобилем Toyota Corolla, стал один счастливый победитель.

Список победителей: https://www.b-b.az/lwt1

Напомним, что Bir Bonus - единая программа лояльности экосистемы Bir, охватывающая Birbank, m10, Birmarket и другие бренды. Она предоставляет пользователям возможность зарабатывать бонусы и легко их расходовать у тысяч партнёров. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе и получают доступ ко всем её возможностям. Использовать бонусы можно удобно и повседневно - от оплаты проезда в BakıKart и пополнения мобильного баланса до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны - Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы - Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.