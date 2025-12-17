СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде

Африканские СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде.

Утверждается, что в столице Чада Нджамене, резиденция президента страны Махамата Идрисса Деби подверглась нападению группы солдат, а также о военных передвижениях в ключевых точках столицы.