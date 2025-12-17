https://news.day.az/world/1803181.html СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде - ВИДЕО Африканские СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде. Утверждается, что в столице Чада Нджамене, резиденция президента страны Махамата Идрисса Деби подверглась нападению группы солдат, а также о военных передвижениях в ключевых точках столицы.
СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде - ВИДЕО
Африканские СМИ сообщают о попытке переворота в Чаде.
Утверждается, что в столице Чада Нджамене, резиденция президента страны Махамата Идрисса Деби подверглась нападению группы солдат, а также о военных передвижениях в ключевых точках столицы.
