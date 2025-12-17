В России внедорожник попал на видео после жесткого кульбита

Во Владивостоке внедорожник с человеком в салоне перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приморья и Владивостока", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во Владивостоке на Снеговой Пади перевернулся китайский внедорожник <...> на Снеговой Пади только что на проезжей части перевернулся автомобиль. Вследствие этого оказался заблокирован проезд", - говорится в публикации.

Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части лежит автомобиль, который в момент кульбита приземлился на боковую часть. В Результате ДТП движение транспорта затруднено: машины едут с медленной скоростью, образовалась пробка.