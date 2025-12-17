Европарламент утвердил отказ от российского газа

Европарламент одобрил законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европарламент, документ предусматривает запрет импорта СПГ из РФ на спотовом рынке после вступления регламента в силу в начале 2026 года, а поставки трубопроводного газа будут полностью прекращены к 30 сентября 2027 года.

Законопроект, ранее согласованный Советом ЕС, был принят 500 голосами "за" при 120 "против" и 32 воздержавшихся. В Европарламенте назвали это решение "историческим шагом" на пути к отказу ЕС от российских энергоресурсов.

Новый регламент также вводит штрафы для операторов за нарушение запрета и ужесточает требования к подтверждению страны происхождения газа с целью предотвращения обхода ограничений. Кроме того, Еврокомиссия обязалась в начале 2026 года представить отдельный законопроект о полном запрете импорта российской нефти, который должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

Окончательное утверждение документа ожидается в Совете ЕС, после чего он будет опубликован в "Официальном журнале" Евросоюза.