Ценам на смартфоны предсказали взлет в 2026 году

Дефицит схем оперативной памяти, вызванный стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), обернется в 2026 году серьезным подорожанием смартфонов. Это предсказали аналитики компании Counterpoint Research. Их выводы процитировал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что поставки смартфонов могут упасть в следующем году на 2,1 процента, а их средняя цена вырастет на 6,9 процента.

Отмечается, что продолжающееся строительство центров обработки данных по всему миру привело к росту спроса на схемы оперативной памяти (DRAM). В этом году они уже резко подорожали, так как спрос превышает предложение. Для недорогих смартфонов стоимость комплектующих выросла на 20-30 процентов с начала года. В сегменте смартфонов среднего и высокого классов повышение оценивается в 10-15 процентов.

"Цены на память могут вырасти еще на 40 процентов ко второму кварталу 2026 года, в результате чего себестоимость компонентов увеличится на 8-15 процентов", - заявили в Counterpoint.