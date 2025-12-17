Как изменились денежные переводы между Азербайджаном и Турцией?

В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов из Азербайджана в Турцию составил 104,5 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

Показатель снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Турция заняла первое место среди стран-получателей переводов из Азербайджана, обеспечив 28,9% их общего объема.

В то же время объем денежных переводов из Турции в Азербайджан за первые девять месяцев года достиг 140,3 млн долларов, что на 7,6% больше в годовом выражении. Доля Турции в общем объеме поступлений из-за рубежа составила 16,5%.

В целом за январь-сентябрь объем денежных переводов из Азербайджана за границу сократился на 11,5%, до 361,4 млн долларов, тогда как поступления из-за рубежа выросли на 0,2% и составили 849,9 млн долларов.