В Агдаме мужчина подорвался на мине

Житель Агдама подорвался на мине.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Чеменли Агдамского района.

Так, житель села Мамедов Малик Гадир оглу подорвался на мине во время посевных работ.

Пострадавшего в настоящее время доставляют в больницу.

По факту минного инцидента начато расследование.