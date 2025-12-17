https://news.day.az/society/1803244.html

В Агдаме мужчина подорвался на мине

Житель Агдама подорвался на мине. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Чеменли Агдамского района. Так, житель села Мамедов Малик Гадир оглу подорвался на мине во время посевных работ. Пострадавшего в настоящее время доставляют в больницу. По факту минного инцидента начато расследование.