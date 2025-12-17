https://news.day.az/world/1803246.html США и Катар обсудили сотрудничество в сфере безопасности и экономики Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Катара аль-Тани в Вашингтоне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госдепартамент, встреча положила начало 7-му раунду американо-катарского стратегического диалога.
Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Катара аль-Тани в Вашингтоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госдепартамент, встреча положила начало 7-му раунду американо-катарского стратегического диалога.
Стороны подтвердили стратегическое партнерство между США и Катаром и обсудили перспективы углубления сотрудничества, в том числе в экономической и сфере безопасности.
Рубио поблагодарил Катар за вклад в поддержку целей США на Ближнем Востоке, в Африке и Западном полушарии и подчеркнул взаимную заинтересованность в дальнейшем тесном взаимодействии для достижения общих приоритетов.
