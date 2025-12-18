Церемонию "Оскар" перестанут транслировать по ТВ

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о смене платформы для трансляции церемонии вручения премии "Оскар".

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на сайт академии, с 2029 года показ 101-й церемонии и последующих до 2033 года будет эксклюзивно доступен на YouTube.

Отмечается, что зрители смогут бесплатно смотреть прямой эфир церемонии, включая репортажи с красной дорожки, закулисные материалы и многое другое. Показ будет доступен более чем двум миллиардам пользователей по всему миру, а также подписчикам YouTube TV в США.

Академия подчеркнула, что сотрудничество с платформой позволит расширить аудиторию "Оскара" благодаря функциям субтитров и аудиодорожек на нескольких языках, делая трансляцию доступной для зрителей по всему миру.