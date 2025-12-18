https://news.day.az/world/1803250.html Диснейленд в Париже погряз в мусоре из-за забастовки - ВИДЕО В Париже Диснейленд оказался завален мусором после того, как уборщики объявили забастовку из-за плохих условий труда. Как сообщает Day.Az, в результате прекращения уборки парк быстро погряз в грязи. Посетители снимали видео и жаловались, что "магия Диснейленда" закончилась вместе с чистотой.
Диснейленд в Париже погряз в мусоре из-за забастовки - ВИДЕО
В Париже Диснейленд оказался завален мусором после того, как уборщики объявили забастовку из-за плохих условий труда.
Как сообщает Day.Az, в результате прекращения уборки парк быстро погряз в грязи.
Посетители снимали видео и жаловались, что "магия Диснейленда" закончилась вместе с чистотой. Переполненные мусорные баки, мусор на дорожках и антисанитарные туалетные зоны разрушили праздничную атмосферу, отмечают СМИ.
С кадрами происходящего можно ознакомиться ниже:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре