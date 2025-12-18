Диснейленд в Париже погряз в мусоре из-за забастовки

В Париже Диснейленд оказался завален мусором после того, как уборщики объявили забастовку из-за плохих условий труда.

Как сообщает Day.Az, в результате прекращения уборки парк быстро погряз в грязи.

Посетители снимали видео и жаловались, что "магия Диснейленда" закончилась вместе с чистотой. Переполненные мусорные баки, мусор на дорожках и антисанитарные туалетные зоны разрушили праздничную атмосферу, отмечают СМИ.

С кадрами происходящего можно ознакомиться ниже: