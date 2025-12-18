Венесуэла направила флот для охраны нефтяных танкеров

Правительство Венесуэлы приказало военно-морскому флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты, покидающие восточное побережье страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times, по данным трех источников издания, корабли отправились в плавание в ночь на 18 декабря.

"Суда, транспортирующие мочевину, нефтяной кокс и другие нефтепродукты, покинули порт Хосе, направляясь на азиатские рынки", - сообщил один из источников.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее".

Ранее мы сообщали, что четыре американских самолета подняты в небо у берегов Венесуэлы.