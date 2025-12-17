В Баку появились новые "умные" светофоры

- как они работают?

В Баку новые светофоры на ряде улиц и проспектов вызвали интерес у водителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, устройства на светофорах, похожие на камеры и датчики, сначала принимали за радары, однако на самом деле они являются частью системы контроля транспортного потока и сенсорного управления движением.

По информации, их основная функция - адаптивно определять, сколько автомобилей стоит перед светофором и какова загруженность полос.

Собранные данные будут использоваться для регулировки фаз светофоров, что позволит эффективнее управлять автомобильным потоком в зависимости от плотности движения.

В международной практике такие системы известны как "vehicle detection camera" или "traffic monitoring sensor" и уже успешно применяются в ряде стран.

Как отмечают СМИ, Центр интеллектуального управления транспортом в ближайшие дни предоставит подробную информацию по этому вопросу.