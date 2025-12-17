Китайская компания выводит на рынок универсального сервисного робота

Китайская компания Noetix выводит на рынок бионического робота Hobbs W1, позиционируя его как универсального робота для сферы обслуживания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Первые предзаказы пекинская компания получила от гостиниц и образовательных центров. Компании Noetix всего два года, ранее еë продукты получили достаточно хорошие отзывы, ключевым продуктом стал гуманоидный робот N2.