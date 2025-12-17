https://news.day.az/world/1803206.html Китайская компания выводит на рынок универсального сервисного робота - ВИДЕО Китайская компания Noetix выводит на рынок бионического робота Hobbs W1, позиционируя его как универсального робота для сферы обслуживания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Первые предзаказы пекинская компания получила от гостиниц и образовательных центров.
Китайская компания выводит на рынок универсального сервисного робота - ВИДЕО
Китайская компания Noetix выводит на рынок бионического робота Hobbs W1, позиционируя его как универсального робота для сферы обслуживания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Первые предзаказы пекинская компания получила от гостиниц и образовательных центров. Компании Noetix всего два года, ранее еë продукты получили достаточно хорошие отзывы, ключевым продуктом стал гуманоидный робот N2.
