Азербайджан - новая точка притяжения технологий

Автор: Азер Ахмедбейли

Мировое потребление энергии в 2024 году росло быстрее, чем в среднем за последнее десятилетие, и ключевым драйвером этого скачка был рост потребления электроэнергии. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление электроэнергии в 2024 году выросло примерно на 4-4,3%, что почти вдвое выше среднего темпа за предыдущее десятилетие. Прогнозы на период 2026-2027 годов сохраняют ту же тенденцию: потребность в электроэнергии растет быстрее, чем спрос на традиционные виды (нефть, газ, уголь, АЭС), что делает ее новой точкой давления на мировую экономику.

Характер этого роста тоже меняется. Если раньше главным фактором была промышленность, то теперь это во многом новые технологии. Согласно анализу Oxford Institute for Energy Studies и данным исследовательского центра Ember, значительную часть прироста мирового спроса на электричество в 2023 году обеспечили электромобили, водородные электролизеры, кондиционирование воздуха в условиях аномальной жары и, главное, стремительный рост дата-центров и облачных платформ. В отдельных оценках их вклад приближается к половине прироста, и он продолжает ускоряться.

Еще раз подчеркнем про дата-центры: МЭА оценивает, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году более чем удвоится и может достичь порядка 945 ТВт/ч в год. При этом ИИ (искусственный интеллект) становится главным драйвером этого роста: диапазон потребления ИИ-дата-центров к 2030 году оценивается уже в сотни ТВт/ч, тогда как в 2023 году речь шла лишь о десятках. Ряд прогнозов оценивает потребление дата-центров для нужд ИИ к 2030 году в диапазоне, сопоставимом с уровнем энергопотребления целых государств.

На уровне национальных энергосистем это проявляется в конкретных показателях. Министерство энергетики США в своем отчете 2024 года отмечает, что нагрузка от дата-центров за десятилетие фактически утроилась, а к 2028 году может увеличиться еще в два-три раза.

Крупные консалтинговые компании фиксируют ту же тенденцию. В исследовании Deloitte 2025 года говорится, что "эпоха ИИ" требует одновременного масштабирования дата-центров, сетевой инфраструктуры и цепочек поставок электроэнергии, причем темпы текущих инвестиций в электросети могут отставать от скорости роста спроса.

Это и есть то, что создает системный риск: мировая энергетическая система не строилась для такого темпа роста электричества. Аналитический центр ITIF подчеркивает, что узким местом становятся именно сети: требуются годы, чтобы построить новые высоковольтные линии и подстанции, в то время как крупные ИИ-центры запускаются гораздо быстрее.

В Европе фиксируются схожие проблемы, связанные с перегрузкой сетей и ограниченной пропускной способностью. Сбой в энергосистеме, приведший к масштабным отключениям в Испании и Португалии весной 2025 года, и затронувший части Франции, Германии и Италии, был, как пишут европейские СМИ, напрямую связан с уязвимостью сетей. Похожий инцидент произошел в марте в лондонском аэропорту Хитроу. До конца не ясно, системный ли это кризис или просто совпадение инцидентов, но, тем не менее, аналитики Ember предупреждают, что до 55% европейской энергосистемы рискует столкнуться с повышенной вероятностью отключений, если не будет улучшена межсетевая связь и не ускорятся инвестиции в электросети.

Таким образом, даже при наличии достаточных мощностей для производства электроэнергии она не может полноценно поступать к потребителю из-за нехватки сетей, подстанций и гибкой инфраструктуры распределения. В результате "узким горлышком" мировой экономики становится не генерация электроэнергии, а состояние инфраструктуры и ее неспособность передать электроэнергию туда, где она нужна, и в тот момент, когда она нужна.

Во время мирового энергетического кризиса 1973 года, когда страны ОПЕК превратили нефть в политическое оружие, удар пришелся по сырью - по возможности добывать и поставлять нефть в нужном объеме. Нефтяная логистика оказалась под давлением, но сама энергетическая инфраструктура сохранялась: трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и терминалы продолжали работать. Стоило восстановить поставки, и система вернулась к прежнему режиму.

Сейчас кризис имеет другой характер. С нефтью, газом и углем глобального дефицита нет. Проблема сместилась в то, что раньше считалось техническими вопросами и не привлекало внимания политиков - в электрические сети, распределительные мощности и, соответственно, способность системы выдерживать большие нагрузки.

В 1970-х проблема решилась политическим путем. Сегодня это почти невозможно: сеть не расширится по чьему-то решению. Построить новые линии, подстанции, накопители - задача на годы, и никакие дипломатические усилия не могут ускорить существующие инженерные ограничения. В этом особенность нынешнего кризиса: он структурный, а не политический. Тогда кризис завершился заключением новых соглашений о поставках нефти, а сейчас проблему может решить лишь структурное обновление систем передачи и распределения электроэнергии, учитывающее новый технологический уровень.

При этом есть еще одно отличие. В 1970-х дефицит был временным, привязанным к конкретным политическим решениям. В 2020-е дефицит рождается из тренда, который сам по себе необратим: цифровизация, рост ИИ-инфраструктуры, климат, электрификация транспорта, десалинизация морской воды. Эти процессы невозможно отменить, они сами становятся источником спроса, который давит на сети сильнее и быстрее, чем мировая энергетика успевает к нему адаптироваться.

В этом контексте энергетические планы Азербайджана строятся не только вокруг объема выработки, но и вокруг того, как организована система передачи и распределения электроэнергии. Помимо модернизации подстанций и линий электропередач, снижающих риск возникновения внутренних ограничений, Азербайджан участвует в создании новых, внешних маршрутов передачи электроэнергии. Это в первую очередь, касается проекта подводного кабеля через Черное море в Европу. Это проект, значение которого возрастает по мере того, как в Европе одновременно увеличивается и спрос, и нагрузка на сети, не предусмотренные для такого быстрого темпа потребления.

Ставка Азербайджана выглядит логически завершенной - создать комбинацию из трех составляющих - генерации, сетей и экспортных маршрутов. Это позволит в дальнейшем действовать не как сторона, которая вынуждена подстраиваться под растущие потребности, а как страна, которая заранее учитывает природу существующих тенденций и способна их монетизировать.

Но и это, как оказывается, не конец всей истории. Заявление Президента Ильхама Алиева, сделанное во время его недавнего визита в Словакию, о намерении создать в Азербайджане хаб дата-центров прозвучало достаточно неожиданно и меняет угол зрения на энергетическую политику государства.

Президент Ильхам Алиев обосновал создание такого хаба тем, что у Азербайджана есть значительный свободный энергетический потенциал (около двух гигаватт), который к тому же в ближайшие годы вырастет (до восьми гигаватт), а дата-центры и ИИ напрямую зависят от наличия доступной электроэнергии, что создает для подобного проекта естественное конкурентное преимущество.

В логике сегодняшнего дня дата-центр - это не просто здание с серверами, а показатель развития технологической инфраструктуры государства. Поэтому намерение Азербайджана четко обозначает стремление развивать те направления, которые уже сегодня задают основу цифровой экономики, а не ограничиваться ролью традиционного поставщика энергии для внешнего мира.