Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос

В январе-ноябре 2025 года объем торговли между Азербайджаном и Россией составил 4,508 млрд долларов, что на 129,8 млн долларов (3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана.

За отчетный период торговля с Россией составила 10,11% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. При этом, Россия заняла третье место среди стран-партнеров Азербайджана по объему торговли.

Экспорт азербайджанских товаров в Россию достиг 1,088 млрд долларов, увеличившись на 0,3% к прошлому году. Импорт из России составил 3,420 млрд долларов, увеличившись на 126 млн долларов (3,8%) по сравнению с прошлым годом. Россия занимает второе место среди стран, из которых Азербайджан импортирует товары.

В целом внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-ноябрь достиг 44,589 млрд долларов, увеличившись на 3,4% к аналогичному периоду 2024 года. Экспорт составил 23,401 млрд долларов, импорт - 21,188 млрд долларов.