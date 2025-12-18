На сколько выросли доходы Азербайджана от экспорта газа в Грецию?

В январе-октябре 2025 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 752,7 миллиона кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 392,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта выросла на 72,6 миллиона долларов (22,7%), а объем снизился на 16,6 миллиона кубометров (2,2%).

В январе-октябре 2024 года в Грецию было экспортировано 769,3 миллиона кубометров газа на сумму 320,2 миллиона долларов США.

За первые десять месяцев 2025 года общий экспорт природного газа Азербайджана за рубеж составил 20,649 миллиарда кубометров на 7,418 миллиарда долларов США, что на 8,3% больше по стоимости по сравнению с прошлым годом, при этом физический объем экспорта снизился на 690 млн кубометров (3,2%).

Импорт газа в Азербайджан за этот период составил 252,158 миллиона кубометров на сумму 39,151 миллиона долларов США, что почти в два раза меньше по стоимости и на 49,1% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.