907-я поправка - архаичная конструкция, создающая правовую неопределенность

Полная отмена 907-й поправки в условиях активного армянского лоббирования реальна, но не как автоматический результат благоприятной конъюнктуры, а как сложная сделка, требующая широкой коалиции и крайне аккуратного подбора лиц, которые эту отмену продвигают. Армянские организации и их союзники в Конгрессе воспринимают 907-ю не только как правовую норму, но и как символ моральной и политической позиции США, закрепившийся в американской внутренней политике. Когда вопрос выходит на уровень символов, голосования становятся менее технократичными и более эмоциональными, а это повышает цену репутационных рисков для конгрессменов.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя представление в Конгресс США законопроекта, направленного на полную отмену 907-ой поправки.

При этом сама логика ежегодных приостановок действия 907 уже много лет подтачивает аргумент, что без нее США якобы не могут взаимодействовать с Азербайджаном. Фактически Вашингтон научился обходить ограничение, если считает, что сотрудничество отвечает интересам Штатов. Это и создает пространство для тезиса об устаревании нормы. Но парадокс в том, что именно удобство режима приостановок снижает стимул для отмены. Политикам проще оставить символ на месте и одновременно давать исполнительной власти гибкость через waiver, чем брать на себя политический удар за окончательное снятие поправки.

Вопрос о том, насколько реальна полная отмена, зависит от того, удастся ли сторонникам отмены переломить три устойчивых барьера. Первый барьер - это моральная рамка, в которой 907-я поправка преподносится как защита уязвимой стороны и напоминание о конфликтном наследии. Второй барьер - это страх конгрессменов выглядеть людьми, которых "купили" внешним влиянием или лоббизмом. Третий барьер - это внутриполитическая инерция: отсутствие широкого общественного запроса на изменение 907-й поправки при наличии очень активного и организованного меньшинства, которое будет против.

Теперь к тому, почему поправка должна быть отменена с точки зрения прагматичной логики интересов США. Во-первых, она является архаичной конструкцией, отражающей политическую реальность начала 90-х, а не сегодняшнюю конфигурацию угроз и интересов. Она создает правовую неопределенность и вынуждает ежегодно повторять процедуру, которая превращает стратегическое сотрудничество в бюрократическую условность. Это ослабляет предсказуемость политики США и превращает безопасность в предмет внутренней политической торговли, вместо того, чтобы закреплять стабильные правила игры.

Во-вторых, 907-я поправка снижает эффективность американского влияния на процессы, где Азербайджан является транзитным и логистическим узлом. В условиях энергетической конкуренции, цепочек поставок, вопросов санкционной дисциплины и региональной безопасности США зачастую выгоднее иметь инструменты взаимодействия, чем заведомо ограничивать себя законом, принятым в другой эпохе. Это не означает отказа от рычагов давления. Это означает переход от символического ограничения к более точным механизмам, которые учитывают поведение Баку и позволяют калибровать сотрудничество без ежегодной политической драмы.

В-третьих, сохранение поправки как символа нередко провоцирует ложные ожидания. Одни воспринимают ее как гарантию, что США всегда займут одну сторону. Другие воспринимают ее как доказательство, что Вашингтон предвзят и не способен быть нейтральным арбитром. В обоих случаях она осложняет дипломатическую архитектуру и делает американскую позицию более уязвимой для обвинений в двойных стандартах. Отмена не решит всех проблем, но уберет один из наиболее токсичных политико-юридических политических артефактов.

Вопрос, насколько реальна отмена, сводится к тому, будет ли предпринята попытка перезапустить инициативу более профессионально. Если законопроект будет "перепакован" и получит соавторов, которые воспринимаются как компетентные и предсказуемые, шанс резко растет. Если же Анна Паулина Луна останется главным лицом, лоббистам будет значительно проще удерживать статус-кво, даже в условиях благоприятного момента, потому что они будут выигрывать не дебатом об интересах США, а дебатом о доверии к инициаторам.

Когда инициатор обладает репутацией человека, который либо небрежно обращается с чувствительной информацией, либо склонен к политическим провокациям, либо ассоциируется с внешними нарративами, оппоненты получают идеальную рамку: "Это не объективная реформа, это сомнительная затея сомнительных людей". Армянское лобби в таком случае не обязано выигрывать спор по сути. Ему достаточно зафиксировать у колеблющихся конгрессменов ощущение риска и репутационной опасности.

В практическом смысле участие Луны облегчает противникам отмены построение коалиции "осторожных против". Даже конгрессмены, которые в целом согласны, что 907-я поправка устарела, начинают задаваться вопросом: стоит ли поддерживать законопроект, который будет публично ассоциироваться с токсичным брендом. В Вашингтоне это критически важно. Голосование часто определяется не убеждениями по содержанию, а тем, насколько безопасно объяснить свою позицию журналистам, партийным донорам и активным диаспорам. Луна делает объяснение сложнее.

Дальше подключается второй уровень аргументации, который лоббисты используют очень эффективно: "Если инициаторы таковы, то что за спонсоры стоят за этим". Даже без доказательств, одна только инсинуация про влияние, непрозрачное финансирование, внешние интересы и сомнительные связи запускает оборонительную реакцию. В таких вопросах многие законодатели предпочитают не разбираться глубоко, а минимизировать риск. Это и есть причина, по которой фигура инициатора часто важнее самого текста законопроекта. Это также объясняет, почему многие другие политики не спешат возглавить отмену, даже если общая политическая погода благоприятнее. Им нужна траектория, где отмена 907-й поправки выглядит как зрелая, институциональная реформа, поддержанная тяжеловесами из профильных комитетов, а также подкрепленная понятными шагами по снижению гуманитарных и политических рисков.

Наконец, важно подчеркнуть, что отказ Украины от НАТО в обмен на гарантии, усиление конкуренции США с Китаем и общая прагматизация внешней политики не отменяют того, что Конгресс остается ареной символической политики. Поправка 907-мь для армянского лобби именно такой символ. Чтобы отменить символ, нужна политическая операция с чистой репутационной упаковкой, широкой двухпартийной группой, спокойной аргументацией и параллельными формулами, которые позволяют сторонникам Армении сохранить лицо.