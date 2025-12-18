https://news.day.az/world/1803355.html В Москве задержали водителя с бомбой в багажнике автомобиля - ВИДЕО В Москве задержан водитель, который перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Остановили подозрительную машину минувшей ночью неподалеку от института ГосНИИП. Полицейские сразу заподозрили неладное, ведь шофер был на взводе.
В Москве задержали водителя с бомбой в багажнике автомобиля - ВИДЕО
В Москве задержан водитель, который перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Остановили подозрительную машину минувшей ночью неподалеку от института ГосНИИП. Полицейские сразу заподозрили неладное, ведь шофер был на взводе. Попросили открыть багажник, а внутри - взрывное устройство", - сообщает канал.
Отмечается, что на место прибыли взрывотехники для обезвреживания СВУ. Перевозчика груза задержали спецслужбы, они выясняют обстоятельства и мотивы водителя.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре