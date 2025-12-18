МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в связи с новогодними праздниками.

Как сообщает Day.Az, в обращении отмечается:

"В связи с наступлением Нового года мероприятия, которые традиционно проводятся с массовым участием людей вокруг новогодней елки, создают повышенную пожарную опасность. К сожалению, безразличное отношение некоторых граждан, а также физических и юридических лиц к элементарным правилам безопасности и невыполнение требований пожарной безопасности в итоге приводят к возникновению пожаров в праздничные дни, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, наносящих материальный ущерб имуществу и инфраструктуре, а порой и приводящих к трагедиям".

В этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению, а также к руководителям мест проведения новогодних мероприятий, напоминая о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

В частности, в жилых помещениях и местах проведения праздничных мероприятий новогодняя елка должна быть надежно закреплена, ее ветви не должны касаться потолка и стен, для освещения следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, елку нельзя украшать легко воспламеняющимися игрушками, в закрытых помещениях запрещается использование фейерверков, при покидании места проведения праздника осветительные приборы необходимо отключать от электросети.

"Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий следует учитывать следующее:

стены, потолок и пол помещения должны быть огнестойкими;

на окнах не должно быть металлических решёток;

помещение должно иметь два выхода, при этом над запасным выходом должна быть установлена зелёная светящаяся электрическая табличка с надписью "Выход";

на путях эвакуации не должно быть препятствий, мешающих свободному выходу;

эвакуационные пути должны быть освещены и вести непосредственно к выходу;

двери помещений обязательно должны открываться в сторону выхода;

в помещении не должно находиться больше людей, чем предусмотрено нормами;

во время праздника не допускается полное отключение освещения;

помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения;

должен быть обеспечен свободный доступ к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам, при этом подъездные пути к ним не должны использоваться как стоянка для транспортных средств", - говорится в обращении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, независимо от формы собственности, руководители всех объектов и учреждений, где проводятся мероприятия, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

"В связи с этим накануне мероприятий необходимо проверить все устройства и оборудование, относящиеся к системе противопожарной защиты объекта, обеспечить их исправность, а также провести инструктаж всех сотрудников по вопросам пожарной безопасности, чтобы они чётко знали свои обязанности в случае возникновения пожара. От руководителей мест проведения мероприятий требуется обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в рамках возложенной на них ответственности. Руководители объектов могут обратиться в Государственную службу пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям за методической помощью и экспертным заключением по данному вопросу.

Безразличие к правилам представляет угрозу нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в сообщении.