Два азербайджанских боксера стали чемпионами Европы

Завершился чемпионат Европы по боксу среди юношей до 17 лет, проходивший в германском городе Кайнбаум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, в которых приняли участие 382 спортсмена из 29 стран, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.

В финале победительница Игр стран СНГ Гюляр Гусейнова (48 кг) одолела свою соперницу Асмин Джабас (Турция) со счетом 5:0 (29:26, 29:26, 30:25, 30:25, 28:27) и стала чемпионкой Европы. Во время церемонии награждения в ее честь был исполнен гимн Азербайджана.

Золотую медаль завоевал и другой чемпион Игр стран СНГ - Гардаш Рагимов (46 кг). В решающем поединке он оказался сильнее Бирхам-Паши Юсейма (Румыния) - 3:2 (29:28, 30:27, 30:27, 27:30, 28:29).

Другие члены национальной команды, Шахин Асланов (60 кг) и Шукар Алиев (75 кг), завоевали серебряные медали чемпионата Европы.