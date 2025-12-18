СМИ назвали главную цель саммита ЕС в четверг

Главная цель саммита ЕС в четверг - убедить власти Бельгии отказаться от позиции по конфискации замороженных активов РФ. Об этом пишет газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Главная цель саммита <...> - убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи", - говорится в публикации.

По словам бельгийских чиновников, российские замороженные активы не будут изъяты из депозитария Euroclear.

Европейские лидеры также обсудят реакцию на позицию США и Китая в мировой экономике. Кроме того, на повестке дня будет стоять вопрос расширения альянса.