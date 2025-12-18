Air India нашла свой потерянный 13 лет назад Boeing

Авиакомпания Air India нашла один из своих самолетов, который считался утерянным более 10 лет, в аэропорту Калькутты. Об этом пишет британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что там он простоял без движения все это время - почти 13 лет.

Лайнер Boeing 737-200 пропал в 2012 году и долгое время считался утерянным из-за бюрократических недоразумений. Издание отмечает, что изначально борт был зарегистрирован на Indian Airlines, которая объединилась с Air India в 2007 году. После его переоборудовали в грузовой и сдали в аренду почтовой службе India Post.

Газета пишет, что самолет находился в аэропорту Калькутты в течение 10 лет, и его нашли только после того, как администрация аэропорта обратилась к перевозчику с просьбой убрать "мешающее воздушное судно". За время простоя был начислен "парковочный" штраф на сумму 85 тысяч фунтов стерлингов.