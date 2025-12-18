ЕБРР выделил первый кредит для Азербайджана в рамках программы "Молодежь в бизнесе"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит AccessBank на сумму до 20 млн долларов США (17,1 млн евро).

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЕБРР.

В рамках соглашения средства ЕБРР будут направлены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), управляемых и принадлежащих молодым предпринимателям по всему Азербайджану. Это позволит молодым компаниям получить необходимый капитал для роста, внедрения инноваций и вклада в экономическое развитие страны.

Кредит также даст AccessBank возможность работать с важным сегментом рынка и продемонстрировать инвестиционную привлекательность компаний, управляемых молодежью, в Азербайджане. Кредит поддерживается Европейским союзом через программу "Европейский фонд устойчивого развития+(EFSD+)" в рамках инициативы "Финансовая инклюзия в соседних странах" в форме покрытия первых убытков.

Это первый кредит ЕБРР в Азербайджане в рамках программы "Молодежь в бизнесе", что является важной вехой в поддержке нового поколения предпринимателей.

"МСБ являются основой сильной экономики, а поддержка молодежного предпринимательства критически важна для усилий Азербайджана по диверсификации экономики и укреплению частного сектора", - сказали в Банке.

Программа ЕБРР "Молодежь в бизнесе" уже действует в Центральной Азии, Египте, Марокко, Турции и странах Западных Балкан. Она направлена на то, чтобы молодые предприниматели могли получать как финансовые, так и нефинансовые услуги для развития своих компаний.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, вложив €3,7 млрд в 200 проектов. Стратегия банка в стране сосредоточена на поддержке нефинансового сектора и местных кредиторов, а также на стимулировании инвестиций в "зеленую" экономику.