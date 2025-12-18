Бакинский порт впервые перевалил более 100 000 контейнеров

В Бакинском международном морском порту годовой показатель контейнерооборота впервые достиг уровня 100 000 TEU.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом стало известно в ходе медиа-тура на территории порта.

Отмечается, что этот рекорд стал возможен благодаря объединению Бакинского порта с АО "Азербайджанские железные дороги" в единую систему управления транспортом по указу Президента Ильхама Алиева от 25 февраля 2025 года. Интеграция морских и железнодорожных операций ускорила процессы перевалки и оптимизировала логистические маршруты. С сентября текущего года в порту функционирует Единый транзитный центр, где совместно работают различные организации и экспедиторские компании, что также способствует повышению эффективности операций и росту показателей перевалки.

За последние годы объем контейнерных перевозок значительно увеличился: если в 2020 году через порт было перевезено 40 395 TEU, а в 2024 году - 76 775 TEU, то в текущем году показатель превысил 100 000 TEU, что подтверждает высокую эффективность работы порта и создает основу для дальнейшего роста.

Отметим, что Бакинский порт сохраняет стратегическое значение как ключевой узел региона и Среднего коридора (Транс-Каспийский международный транспортный маршрут), обеспечивая безопасные, быстрые и устойчивые транзитные перевозки между Азией и Европой.