https://news.day.az/economy/1803334.html Этим лицам в Азербайджане выплатили 1 000 манатов Сотрудники Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности получили денежные премии к праздникам.
Этим лицам в Азербайджане выплатили 1 000 манатов
Сотрудники Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности получили денежные премии к праздникам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу "Азербайджанские университеты", по распоряжению ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфата Азизова сотрудники вуза получили денежные премии в связи с предстоящими праздниками.
Каждому сотруднику была выплачена премия в размере 1 000 манатов.
Информацию о премиях подтвердили в самом университете. Отмечается, что эти премии охватывают весь штат сотрудников вуза.
