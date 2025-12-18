Этим лицам в Азербайджане выплатили 1 000 манатов

Сотрудники Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности получили денежные премии к праздникам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу "Азербайджанские университеты", по распоряжению ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфата Азизова сотрудники вуза получили денежные премии в связи с предстоящими праздниками.

Каждому сотруднику была выплачена премия в размере 1 000 манатов.

Информацию о премиях подтвердили в самом университете. Отмечается, что эти премии охватывают весь штат сотрудников вуза.