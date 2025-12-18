Кадры с места крупного ДТП в Баку

Ранее сообщалось, что вчера около 20:00 в Хазарском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, в сети распространились кадры с места происшествия.

В результате столкновения автомобилей марок BMW и Hyundai на мардакянском шоссе один из автомобилей врезался в информационное табло расположенной поблизости автозаправочной станции, другой отбросило на расстояние около 100 метров.

На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

В результате ДТП на дороге, а также на территории автозаправочной станции образовался крупный затор.