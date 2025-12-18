Ожидаются ли дожди в районах Азербайджана?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами - облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5 °C, днем - 7-10 °C. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., относительная влажность ночью будет на уровне 70-75%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана погода также будет преимущественно без осадков. В отдельных районах местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха в ночное время составит от -2 °C до +3 °C, днем - 7-10 °C. В горах ночью ожидается от -7 до -10 °C, в высокогорных районах - от -10 до -13 °C, днем - от -2 до +3 °C.

