Токсичный смог накрыл Индию

Токсичный смог накрыл Индию, вызывая массовые сбои в транспорте и повседневной жизни.

Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространились новые кадры явления.

В Дели индекс качества воздуха достиг опасного уровня - 358 пунктов.

В столице введены строгие ограничения: офисные сотрудники, школьники и студенты работают дистанционно, въезд дизельных грузовиков запрещён, строительные работы приостановлены.

Из-за низкой видимости отменяются авиарейсы и задерживаются поезда. Метеорологический департамент объявил "оранжевый" уровень опасности и предупредил о сохранении неблагоприятной экологической обстановки.