Токсичный смог накрыл Индию - НОВЫЕ КАДРЫ Токсичный смог накрыл Индию, вызывая массовые сбои в транспорте и повседневной жизни. Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространились новые кадры явления. В Дели индекс качества воздуха достиг опасного уровня - 358 пунктов.
В столице введены строгие ограничения: офисные сотрудники, школьники и студенты работают дистанционно, въезд дизельных грузовиков запрещён, строительные работы приостановлены.
Из-за низкой видимости отменяются авиарейсы и задерживаются поезда. Метеорологический департамент объявил "оранжевый" уровень опасности и предупредил о сохранении неблагоприятной экологической обстановки.
