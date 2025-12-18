Медиа играют важную роль в формировании инклюзивного общества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в рамках семинара "Содействие использованию инклюзивного языка в СМИ", состоявшегося сегодня в Баку и организованного представительством ООН в Азербайджане и министерством труда и социальной защиты населения.

Она выразила удовлетворение семинарами и тренингами для работников медиа, организованными совместно министерством и организациями, защищающими права людей с инвалидностью.

"Это первая подобная инициатива, которую мы реализовали совместно с министерством труда и социальной защиты населения и организациями лиц с инвалидностью", - сказала В. Андреева.

Она выразила надежду, что это будет не единственный семинар, организованный для работников медиа, и они получат здесь полезные знания.

"Мы стараемся воплотить наши слова в дела и обеспечить равный доступ к услугам для всех людей с различными способностями, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал, и медиа играют очень важную роль в этом процессе", - сказала В. Андреева.

Она добавила, что медиа оказывают значительное влияние на изменение взглядов и подходов к инклюзивности в обществе.

"Медиа формируют взгляды не только политиков, но и общества, обычных людей. Это способствует принятию и поддержке людей с различными способностями, в том числе детей. Именно поэтому я очень рада организации этого семинара", - сказала постоянный координатор ООН.