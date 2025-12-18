Государственный комитет по градостроительству и архитектуре утвердил новые правила, направленные на защиту зданий и сооружений от их все более частого разрушения. Эти нормы предусмотрены для зданий высотой до 75 метров, от 75 до 200 метров, а также свыше 200 метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в настоящее время в Баку насчитывается около 11 тысяч жилых зданий с истекшим сроком эксплуатации и до 1500 аварийных домов. До 2040 года планируется снос старых зданий.

По словам эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева, при строительстве новых зданий основной акцент делается на их устойчивость к природным катаклизмам:

"Согласно новым правилам, при возведении зданий предусматривается разработка фундамента с учетом особенностей земельного участка, а также соблюдение расстояний между постройками. При соблюдении нормативов здания смогут выдерживать даже землетрясения силой 7-8 баллов. Хотя это требует значительных затрат со стороны строительных компаний, для жильцов такие меры считаются комфортным и важным шагом".

Как же эти изменения повлияют на цены на жилье?

Эксперт отметил, что стоимость квартир может варьироваться в зависимости от этажа и вида из окон:

"Хотя многие предпочитают квартиры в высотных зданиях, есть и те, кто отдает предпочтение проживанию на нижних этажах. Аналогичная практика наблюдается и за рубежом. Люди выбирают высотные дома, поскольку они считаются более экологичными и комфортными".