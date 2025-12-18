https://news.day.az/world/1803377.html В Грузии произошло землетрясение В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный центр сейсмологического мониторинга Грузии, подземные толчки произошли в 13:26 по времени Тбилиси. Эпицентр землетрясения находился в 5 километрах к западу от города Мцхета, рядом с селом Дзегви. Землетрясение ощущалось также в столице.
