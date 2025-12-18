В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный центр сейсмологического мониторинга Грузии, подземные толчки произошли в 13:26 по времени Тбилиси.

Эпицентр землетрясения находился в 5 километрах к западу от города Мцхета, рядом с селом Дзегви.

Землетрясение ощущалось также в столице.