Пашинян приветствовал поставку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал поставку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал сегодня на брифинге.
"Подвижной состав с нефтепродуктами азербайджанского производства отправился и направляется в Армению. Приветствую это развитие. Торговля осуществляется между частными компаниями, однако именно установленный мир между РА и Азербайджаном создал политические условия для этого", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что из Азербайджана в Армению отправлено 22 цистерна с бензином АИ-95.
