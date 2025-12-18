Nvidia сократит производство популярных и мощных видеокарт

Компания Nvidia планирует существенно сократить объемы производства некоторых моделей видеокарт серии GeForce RTX 50. Причиной этому является дефицит памяти, который влияет на способность компании удовлетворять спрос, сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, общее сокращение поставок видеокарт Nvidia составит 30-40% по сравнению с первой половиной 2025 года. Это значительное уменьшение объемов производства, которое затронет, прежде всего, модели GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ и RTX 5070 Ti.

Выбор именно этих моделей для сокращения производства, скорее всего, обусловлен тем, что они являются наиболее доступными вариантами с 16 ГБ памяти, что делает их привлекательными с точки зрения цены и характеристик.

Модель RTX 5070, которая оснащена 12 ГБ памяти и в настоящее время является самой популярной среди пользователей, по всей видимости, не пострадает от сокращения.