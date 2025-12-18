Утвержден "Порядок выдачи разрешений на использование водных объектов для особых целей".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в течение трех месяцев определить следующие вопросы и уведомить об этом Президента Азербайджанской Республики: размеры платежей за использование водных объектов для особых целей, форму соглашения между Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов и физическими и юридическими лицами об использовании водных объектов для особых целей, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.