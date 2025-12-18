ЕАБР о возможной публикации макроэкономического прогноза по Азербайджану

Евразийский банк развития (ЕАБР) может начать публиковать макроэкономический прогноз по Азербайджану после его присоединения к банку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов на презентации доклада "Макроэкономический прогноз 2026-2028".

По его словам, банк расширил макроэкономический прогноз в июне с включением Узбекистана. Для этой страны был разработан специальный модельный комплекс, аналогичный тому, который используется для анализа и прогнозирования всех шести экономик стран-участниц банка.

"Теперь Узбекистан присутствует во всех наших макроэкономических публикациях и мониторингах. Как только мы окажемся на этапе присоединения Азербайджана к банку, пройдут абсолютно аналогичные процедуры, мы разработаем соответствующий модельный инструментарий для Азербайджана, и Азербайджан появится в наших регулярных макроэкономических публикациях", - заявил А. Кузнецов.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.