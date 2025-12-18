Азербайджан и Оман обсудили укрепление экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Султаната Оман Саид бин Мохаммед бин Ахмед Аль-Сакри обсудили укрепление экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, информацией об этом поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в аккаунте в X.

"Во время встречи с министром экономики Султаната Оман Саидом бин Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Сакри мы обсудили возможности укрепления экономических связей. Подчеркнув важность укрепления правовой и договорной базы для продвижения совместной деятельности, мы рассмотрели перспективы создания Азербайджано-оманского совета совместного бизнеса, а также расширения сотрудничества в сферах торговли, возобновляемой и традиционной энергетики, инвестиций, туризма и других областях", - говорится в информации.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Оманом составил 1,386 миллиона долларов.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов долларов США или на 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или на 12,9%.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше годового показателя.