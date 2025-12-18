Грузия откроет посольство в Сербии
В ближайшее время в Сербии откроется посольство Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил президент республики Александр Вучич на встрече с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Его слова цитирует газета "Взгляд".
Глава Сербии также сообщил о вступлении в силу в 2026 году Соглашения о свободной торговле.
"Грузия имеет выход на Черное море, граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Грузия занимает важнейшее место в мире", - сказал Вучич.
По его словам, Сербия рассчитывает получать из Грузии продукцию дешевле, чем из других стран. Кроме того, он отметил, что сербские бизнесмены получат больше возможностей на грузинском рынке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре