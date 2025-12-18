Грузия откроет посольство в Сербии

В ближайшее время в Сербии откроется посольство Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил президент республики Александр Вучич на встрече с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Его слова цитирует газета "Взгляд".

Глава Сербии также сообщил о вступлении в силу в 2026 году Соглашения о свободной торговле.

"Грузия имеет выход на Черное море, граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Грузия занимает важнейшее место в мире", - сказал Вучич.

По его словам, Сербия рассчитывает получать из Грузии продукцию дешевле, чем из других стран. Кроме того, он отметил, что сербские бизнесмены получат больше возможностей на грузинском рынке.