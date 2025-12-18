Названо основное направление грузопотока в Бакинском порту

Основное направление грузов, поступающих в Бакинский международный морской порт, - с востока на запад.

Об этом сказал сегодня журналистам директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов во время медиатура на территории порта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, примерно 38-40% грузов составляют импортные и транзитные грузы из Китая.

"Особенно в последнее время значительно увеличился объем перевозок автомобилей и запчастей китайского производства. В то же время расширяется и наше сотрудничество с традиционными торговыми партнерами, такими как Швейцария, Турция, Казахстан, Узбекистан и Грузия", - сказал Э. Салахов.