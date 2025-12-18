https://news.day.az/world/1803473.html Эчмиадзинский цирк: шоу пока что довольно унылое - ВИДЕО В Армении начался митинг перед главным собором Эчмиадзина. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на митинг собрались и требующие отставки армянского католикоса люди, и оппозиция. Больше того, в собор приехал и сам Гарегин - реакции он пока публично не озвучил. Ранее мы сообщали, что силовики скапливаются у дверей Гарегина II.
