Великобритание вернется в программу Erasmus+

Спустя пять лет после Брексита Лондон вновь присоединяется к программе Erasmus+.

Как передает Day.Az, в рамках соглашения потенциально примут участие более 100 тысяч молодых британцев. Вклад Великобритании на двухлетний период 2027-2028 годов составит приблизительно 570 миллионов фунтов стерлингов, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Соглашение между Лондоном и Брюсселем, уже широко освещавшееся в СМИ, теперь официально санкционирует возвращение Соединенного Королевства в программу Erasmus+ с января 2027 года.

"Крупная победа для нашей молодежи", - сказал британский министр по делам Европейского Союза Ник Томас-Саймондс.

Программа Erasmus, которая охватывает около 1,5 миллиона молодых людей по всей Европе, с 1987 года формировала эмоциональную географию Европы: студенты-переселенцы, дружба, сохраняющаяся вне границ, поколение, научившееся чувствовать себя европейцем еще до того, как стать гражданами государства.

Выход Великобритании из программы, осуществленный правительством Бориса Джонсона в декабре 2020 года, стал одним из самых болезненных ударов после Brexit, особенно потому, что он напрямую затронул молодежь. В то время Лондон оправдывал это решение бухгалтерским аргументом: страна приняла гораздо больше европейских студентов, чем отправила за границу, и баланс казался невыгодным. Программа Тьюринга, названная в честь математика, родилась как замена, но этот эксперимент так и не прижился.