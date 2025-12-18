Государства-члены СВМДА обсудили планы на 2026 год

15 и 17 декабря под председательством Азербайджанской Республики состоялись онлайн-заседания Специальной рабочей группы и Комитета высших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на заседаниях государства-члены СВМДА обсудили основные направления сотрудничества и взаимодействия в рамках совещания и его консультативных органов, план и соответствующие концепции мер по построению доверия, а также меры, намеченные на 2026 год.

Государства-члены также обменялись мнениями об институциональном развитии СВМДА, в том числе о продолжающемся процессе трансформации Совещания в международную организацию в соответствии с решением 6-го саммита СВМДА, и выразили поддержку деятельности председательства в этом направлении.

Во время заседания Комитета высших должностных лиц генеральный секретарь представил государствам-членам ежегодный отчет о деятельности СВМДА за 2025 год под председательством Азербайджана.

В комитете были рассмотрены и приняты решения по исполнительному плану мероприятий по построению доверия СВМДА и бюджету Секретариата СВМДА на 2026 год, а также другие процедурные решения.