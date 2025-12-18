Назван объем обработанных грузов Бакинским портом за 11 месяцев

За 11 месяцев текущего года Бакинский порт обработал 7,547 миллиона тонн.

Trend

Было отмечено, что с момента введения в эксплуатацию современного портового комплекса в поселке Алят в 2018 году через Бакинский порт было обработано 3,787 миллиона тонн грузов. За 11 месяцев текущего года этот показатель вырос до 7,547 миллиона тонн.

Эти результаты еще раз доказывают, что Бакинский порт является одним из самых надежных логистических центров в регионе и свидетельствуют о том, что логистическая система Азербайджана вступила в новый этап развития.

Увеличение грузооборота порта еще больше укрепляет позиции Азербайджана как стратегического логистического маршрута между Востоком и Западом. Внедрение экологически чистых и цифровых логистических решений в Бакинском порту и углубление интеграции вдоль Среднего коридора обещают увеличение объемов грузоперевозок, расширение торговых связей и повышение добавленной стоимости для экономики страны.

Следует отметить, что в последнее время транзитная роль Азербайджана ежегодно укрепляется благодаря новым логистическим партнерствам и современной инфраструктуре, ускорению грузовых операций и увеличению объемов принимаемых грузов. За 11 месяцев 2025 года Азербайджанские железные дороги приняли 350 блок-поездов вдоль Среднего коридора. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года.