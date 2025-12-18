Рассекречена дата выхода нового камерофона Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi подтвердила скорый анонс флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra, запланированный на следующую неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это следует из рекламного баннера, который, как пишет GSMArena, вендор опубликовал в китайских соцсетях.

На баннере указано, презентация новинки состоится на следующей неделе. Хотя точной даты в анонсе нет, ранее в сети появилась информация от инсайдеров о том, что шоу пройдет 26 декабря.

Также из анонса стало известно, что устройство создано в сотрудничестве с компанией Leica. Согласно предварительным данным, новинка получит усовершенствованную телефото-камеру и улучшенное качество съемки в условиях низкой освещенности.

До этого Xiaomi 17 Ultra прошел сертификацию в американской Федеральной комиссии по связи (FCC), что указывает на возможность появления у новинки глобальной версии.

Ожидается, что главными особенностями Xiaomi 17 Ultra станут чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основная камера с дюймовым сенсором.