Пересмотрена стоимость входных билетов в ряде заповедников и музеев для иностранцев

С 1 января 2026 года вступят в силу изменения в стоимости входных билетов для иностранных граждан в некоторые заповедники и музеи, находящиеся в подчинении Государственного агентства по туризму.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в находящемся в подчинении Центре управления заповедниками.

Отмечается, что с 1 января 2026 года стоимость входных билетов для иностранных граждан в Государственный историко-культурно-природный заповедник "Янар Даг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", историко-архитектурный заповедник "Киш" (Албанский храм), дворец Шекинских ханов в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Юхары Баш" и гробницу "Дири Баба" на балансе Государственного историко-культурного заповедника "Басгал" составит 15 манатов.

Комбинированный билет для посещения Государственного историко-культурно-природного заповедника "Янар Даг" и Государственного историко-архитектурного заповедника "Храм Атешгях" стоит 25 манатов. Комбинированный билет для посещения Государственного историко-культурно-природного заповедника "Янар Даг", Государственного историко-архитектурного заповедника "Храм Атешгях" и Туристического комплекса "Грязевые вулканы" стоит 35 манатов. Комбинированные билеты действительны только для одного человека в течение 72 часов после первого использования.

Цены на входные билеты в заповедники и музеи для граждан Азербайджанской Республики остаются без изменений.

Напомним, что для граждан Азербайджанской Республики - лиц с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних и школьников, ветеранов войны, гази и членов их семей, а также членов семей шехидов вход в заповедники и музеи бесплатный. Для детей иностранных граждан в возрасте до 12 лет вход также бесплатный.