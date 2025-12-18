Названы самые прибыльные видеоигры 2025 года

Мировой рынок видеоигр в 2025 году продемонстрировал уверенный рост, достигнув прогнозируемой выручки в $197 млрд, что на 7,5% больше показателей предыдущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такие данные содержатся в отчете аналитической компании Newzoo, основанном на информации с января по ноябрь.

Наибольший рост доходов зафиксирован в сегменте компьютерных игр, где показатель увеличился на 10,4%, достигнув $43 млрд. Выручка от мобильных проектов выросла на 7,7% до $108 млрд, а консольный рынок прибавил 4,2%, составив $45 млрд.

Как отметил ведущий аналитик Newzoo Михиэль Буйсман, текущий рост подтверждает стратегический тренд на увеличение инвестиций компаний в развитие ключевых игровых экосистем, а не является лишь следствием случайного расширения аудитории.

Согласно исследованию, самыми прибыльными релизами года на ПК стали Battlefield 6, Schedule I и ARC Raiders. Среди консольных проектов лидерами по выручке оказались EA Sports FC 26, NBA 2K26 и также Battlefield 6.